22-Jähriger im Rausch gegen Ampel

Damme Ein 22-Jähriger aus Rieste (Kreis Vechta) ist am Montag um 2.10 Uhr betrunken gegen eine Ampel gerauscht. Der Mann befuhr mit einem Pkw in Damme die Holdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Im Einmündungsbereich Westring/Mühlenstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Ampel sowie mehrere Absperrpfosten und machte sich aus dem Staub. Im Zuge der Ermittlungen konnte er gestellt werden.

Bei der Überprüfung wurde erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab 1,66 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet. Am Pkw sowie an den Verkehrseinrichtungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 15 000 Euro. Gegen den Riester wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.