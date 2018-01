Damme Mit Schlagwerkzeugen und einem Messer sollen am frühen Donnerstagabend zwei Männer in Damme (Landkreis Vechta) angegriffen worden sein. Laut Polizeiangaben soll eine Gruppe von etwa zehn syrischen Geflüchteten gegen 17 Uhr im Bereich des Stadtmuseums ein syrisches Brüderpaar im Alter von 26 und 27 Jahren attackiert haben.

Der 27-Jährige, der in Damme wohnhaft ist, erlitt dabei neben Gesichtsverletzungen eine Stichverletzung an der Schulter. Sein 26-jähriger Bruder, der in Salzburg wohnt, erlitt Prellungen im Bereich des Kopfes.

Beide Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Anlass der Auseinandersetzung war nach Bekundung der Opfer eine Familienstreitigkeit. Die Polizei ermittelt.