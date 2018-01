Damme Die Schlaganfalleinheit des Dammer Krankenhauses freut sich über eine weitere Auszeichnung: Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft bescheinigte dem Team unter der Leitung von Chefarzt Dr. Heiko Dietzel jetzt, für die Versorgung von Schlaganfällen gut gerüstet zu sein.

Auch die Erweiterung auf neun Betten trägt dazu bei. Voraussetzung für die Zertifizierung war zudem eine perfekte Infrastruktur, welche die zeitkritische Diagnostik und Therapie von Schlaganfallpatienten nach den aktuellen Standards der Deutschen Schlaganfallgesellschaft lückenlos zu jeder Tages- und Nachtzeit gewährleistet. Damit ist die Schlaganfalleinheit in Damme eine von 308 zertifizierten sogenannten Stroke units deutschlandweit.

Eine gut organisierte Verzahnung von Ärzten, Pflege, Krankengymnastik, Logopädie und Ergotherapie sichert im Dammer Krankenhaus den reibungslosen Ablauf von Therapie und Diagnostik. „Um bleibende Schäden zu vermeiden, muss nach Auftreten der ersten Symptome schnell gehandelt werden“, so Dietzel: „Zeit ist Gehirn! Nur bei rascher Diagnose und schneller Einleitung der Therapie können dauerhafte Einschränkungen vermieden oder gering gehalten werden.“

Spezielle therapeutische Verfahren wie die Auflösung von Blutgerinnseln durch Infusionen oder die operative Entfernung von Blutgerinnseln im Gehirn können nur angewendet werden, wenn die Patienten innerhalb eines Zeitfensters von 4,5 Stunden im Krankenhaus eintreffen. Deshalb empfehlen Dietzel und sein Team, beim Auftreten von Schlaganfallsymptomen wie Sehstörungen, Lähmungen oder Schwindel sofort den Rettungsdienst unter Tel. 112 anzurufen.

Der Schlaganfall ist eine häufige Erkrankung in entwickelten Industrieländern und in Deutschland die dritthäufigste Todesursache sowie die häufigste Ursache einer dauerhaften Behinderung im Erwachsenenalter. Die neurologische Klinik am Krankenhaus St. Elisabeth behandelt pro Kalenderjahr etwa 1000 Patienten mit Schlaganfällen oder kurzzeitigen Durchblutungsstörungen im Gehirn.

Die Klinik für Neurologie am Krankenhaus Damme versorgt mit ihrer Schlaganfallspezialstation die Landkreise Vechta, Diepholz sowie den nördlichen Bereich des Landkreises Osnabrück. Sie sei somit für etwa 300 000 Menschen im Notfall die erste Adresse, um bei akutem Verdacht auf eine Hirndurchblutungsstörung zu helfen.