Damme „Nein, ohne Karneval geht hier nicht. Wenn man in Damme wohnt, gehört das dazu“, lacht Carina Schlarmann. Zusammen mit den anderen Mitgliedern des FC Ritch beteiligt sie sich auch dieses Jahr beim Dammer Carneval – als Nixen, Meerjungfrauen und Meeresgötter zog die Truppe bei der Traditions-Fastnacht am Sonntag durch die Innenstadt.

Für die rund 9000 Narren und tausende von Zuschauern fiel pünktlich um 12 Uhr und 3 x 11 Minuten der Startschuss für einen der größten Karnevalsumzüge Norddeutschlands. Die närrischen Tage in Damme stehen dieses Jahr unter dem Motto „Oft kopiert, doch unerreicht: Die Dammer Fünfte Jahreszeit“. Entsprechend haben sich die Wagenbauer wieder reichlich Mühe gegeben – und das in wochenlanger Arbeit: Zu bewundern waren detailreich gestaltete Wagen voller Eskimos, bunter Vögel – mit lahmen Enten, Bordsteinschwalben und einem „Pfau wie Vogel“ – Wikinger, Supermänner und -frauen, Piraten, Zwerge, Schmetterlinge und dergleichen mehr.

Auch den ein oder anderen Seitenhieb auf Vertreter deutscher und amerikanischer Politik gab es von den Narren: So waren beispielsweise Gro-Kodile aus Afrika unterwegs, die „den Dammer Carneval regieren“. Auch einige Jamaika-Gruppen nahmen am Umzug teil unter den Leitsprüchen „Berlin, Berlin, wir wollten nach Berlin“ oder „Jamaika brachte Berlin viel Kummer! Es war doch nur eine Zirkusnummer“. Angela Merkel war im Pippi-Langstrumpf-Dress unter dem Motto „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ in der Villa Kunterbunt unterwegs. Donald Trump wurde als „beweglicher Vollpfosten“ durch Damme gezogen.

Die Verpflichtung zum Dammer Carneval gilt übrigens nicht nur für Mitwirkende, auch für die Zuschauer aus Damme und umzu sind die Umzüge ein Muss. „Selbstverständlich komme ich jedes Jahr hierher“, sagt die Dammerin Sigrid Litzenburger. Dieses Jahr hat sie sogar Gäste aus Indien mitgebracht: Namgyal und Stanzin aus Ladakh sind wohl die Besucher mit der weitesten Anreise. Die hat sich für die Beiden aber gelohnt – sie finden den Dammer Carneval „sehr schön und sehr lustig.“

