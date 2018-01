Damme Ein 27-jähriger Dammer ist am Mittwoch gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall mit seinem Pkw in Damme schwer verletzt worden. Er befuhr die Bergfeiner Straße. Beim Abbiegen kam er auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Dammer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, so die Polizei.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir