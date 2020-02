Damme 8000 Narren haben am Montag den Rosenmontagsumzug der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 verfolgt. Zuvor hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bei bei einem Empfang im Rathaus den Dammern ein geradezu närrisches Versprechen gegeben: Von dem Landesüberschuss 2019 in Höhe von einer Milliarde Euro solle nur die 17 000-Einwohner-Stadt im Kreis Vechta profitieren.

Rund 15 000 Besucher hatten bereits am Sonntag den traditionellen Fastnachtsumzug mit etwa 225 Gruppen und Wagen verfolgt. Wegen der teilweise starken Windböen verkürzte die Koordinierungsgruppe am Morgen die Umzugsstrecke, um einen sicheren Verlauf zu gewährleisten.

Nach Abschluss des Umzuges feierten die Besucher in den Zelten und Gaststätten ausgelassen weiter. Am Tag und der Nacht sei es vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, die in Relation zur Besucherzahl jedoch die Ausnahme bildeten, so die Polizei.

• 1893 hatte die Kirche für die Fastnachtszeit ein verpflichtendes vierzigstündiges Gebet angeordnet, um dem vielerorts sündigen Treiben Einhalt zu gebieten. Die Dammer Narren verlegten darauf hin ihren Rosenmontag einfach eine Woche vor.