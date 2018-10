Damme Das Dammer Krankenhaus hat einen neuen Hubschrauberlandeplatz. Er wurde jetzt zusammen mit dem Anbau von Kuratoriumsvorsitzendem Pfarrer Heiner Zumdohme eingesegnet. Im Beisein von Staatssekretär Heiger Scholz, Landrat Herbert Winkel, Franz-Josef Echtermann (stellvertretender Bürgermeister der Stadt Damme) und vielen Gästen übergab Leo Völkerding vom Bauunternehmen Bosche den symbolischen Schlüssel.

In diesen Neubau seien die 13 Millionen Euro vom Land Niedersachsen sehr gut investiert, betonte der Staatssekretär. Das Haus habe weit über die Region hinaus eine große Bedeutung. Vor allem entwickele sich die Neurologie hervorragend. Das Dammer Krankenhaus sei eines der ersten in Niedersachsen gewesen, das auf die Kombination einer Neurologie mit einer neurologischen Frührehabilitation gesetzt habe. „Ich bin froh über diesen Neubau mit Hubschrauberlandeplatz, der das Haus zu einem sichtbaren Leuchtturm macht.“

Der technische Leiter Holger Wehrmann unterstrich: Der Neubau sei ein Meilenstein für das Haus und die Stadt. Der hochmoderne Landeplatz sei in mehrerer Hinsicht notwendig geworden: Er ermögliche den Versorgungsauftrag in der Neurologie und sei auch für das Durchgangsarztverfahren wichtig, um Verletzte umgehend versorgen zu können. Er sei zudem wichtig für die Zentrale Notaufnahme, mit der das Krankenhaus auch künftig in der ersten Liga spielen wolle.

Der neue Landeplatz sei aus medizinischer Sicht ein großer Meilenstein, freut sich der Ärztliche Direktor Dr. Bert Mierke: „Wir wollen neurologischer Schwerpunkt werden und sind dafür nun bestens aufgestellt“, sagt er auch im Hinblick auf die künftige Einrichtung einer hochmodernen Röntgenanlage.

Der Landeplatz kann rund um die Uhr angeflogen werden. Dazu hat er eine Beleuchtung sowie eine Beheizung, um auch im Winter immer frostfrei gehalten werden zu können. Der Landeplatz kann Hubschrauber mit einem Gewicht von bis zu sechs Tonnen aufnehmen, andere sind für maximal vier Tonnen ausgelegt. Der Bau wurde und mit der Luftfahrtbehörde abgestimmt worden. Den ersten Anflug machte ein Marinehubschrauber.