Damme Prof. Dr. Lars Victor von Engelhardt verstärkt das Team der orthopädischen Praxis von Dr. Tom Berg in Damme. Er wird ebenso wie Dr. Berg konservativ als auch operierend an der Lindenstraße 10 am Dammer Krankenhaus tätig sein.

„Wir können unseren Patienten nun ein noch breiteres Behandlungsspektrum anbieten“, freut sich Dr. Berg, der seit 1995 Inhaber der Praxis ist. Ebenso gründete der langjährige Chefarzt der Klinik für Orthopädie des Dammer Krankenhauses das Endocenter Damme und ist Leiter des Endoprothetikzentrums.

Von Engelhardt war bislang Chefarzt einer Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Niederrhein und hat dort auch das regionale Traumazentrum sowie das Endoprothetikzentrum geleitet. Vor seiner dortigen Chefarzttätigkeit arbeitete er seit 2012 als Oberarzt im Bereich der endoprothetischen und gelenkerhaltenden Chirurgie der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin des Johanna-Etienne-Krankenhauses Neuss. Schwerpunkte seiner Professur an der Universität Witten/Herdecke sind die Operationen an Schulter, Knie und Hüfte, die minimal-invasive knochensparende Endoprothetik und die gelenkerhaltenden Operationen wie Hüftarthroskopien, arthroskopische Manschettenrekonstruktionen der Schulter, stabilisierende Operationen am Schultergelenk, Kreuzbandverletzungen, Beinachsenkorrekturen sowie Operationen bei Instabilitäten der Kniescheibe. Chirurgische Erfahrungen sammelte er zudem in Winnipeg und in Paris.

In den vergangenen Jahren nahm von Engelhardt über 1 500 Operationen an Hüfte, Knie und Schulter vor. „Mit gemeinsam weit über 20 000 Operationen, davon über 7000 Schulter-, Knie- und Hüftendoprothesen, belegen wir, dass Quantität auch Qualität bedeutet“, betont Berg.