Mülltonnen brennen im Carport

Damme in einem Carport am Birkenhahnweg in Damme sind am Dienstagmorgen zwei Müllbehälter in Brand geraten. Das feuer wurde um 6.30 Uhr von einem Mann aus Lingen entdeckt. Durch diesen Brand wurden unter anderem das Carport, die Mülltonnen, im Carport gestapeltes Kaminholz und ein im Carport stehender Anhänger beschädigt. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

