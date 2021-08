Nachwuchs: Lukas ist 300. Baby im Dammer Hospital

Damme Lukas Bernard Kramer aus Neuenkirchen-Vörden ist in diesem Jahr das 300. Baby im Krankenhaus St. Elisabeth Damme. Am Wochenende kamen insgesamt zehn Babys zu Welt, Lukas gewann das Rennen um die 300. Geburt.

Er wog bei der Geburt 3160 Gramm bei einer Größe von 52 Zentimetern. Der neue Erdenbürger ist das zweite Kind der Familie Kramer. Die Eltern Sabrina und Frank freuen sich gemeinsam mit Schwesterchen Sophia sehr über ihr Baby. Die Zweijährige war ebenfalls im Dammer Krankenhaus geboren worden. Anders als bei ihr kam Lukas als Wassergeburt zur Welt, was sehr angenehm gewesen sei, so die Mutter.

„Immer mehr Mütter entscheiden sich für eine Wassergeburt“, sagt Oberarzt Dr. Karsten Waldmann: Viele kämen deswegen sogar nach Damme, da eine Wassergeburt nur an wenigen Krankenhäusern angeboten werde. Er freut sich, dass im Dammer Krankenhaus die 300. Geburt in diesem Jahr deutlich früher als in den Vorjahren erreicht worden sei.

Die Eltern des 300. Babys lobten das geburtshilfliche Team um Chefarzt Dr. Bernd Holthaus und bedankten sich für die sehr familiäre Betreuung. Es sei alles sehr gut und unkompliziert verlaufen im Dammer Krankenhaus. Sie würden das Haus jederzeit weiterempfehlen. Zur Rund-um-Versorgung, die nicht in jedem Krankenhaus selbstverständlich ist, gehört in Damme auch, dass die Kinderärzte Dr. Elmar Blömer und Dr. Rolf-Hendrik Blömer jederzeit verfügbar sind, sollte es notwendig sein.

Das geburtshilfliche Team des Dammer Krankenhauses, vertreten durch Dr. Waldmann, seine gynäkologische Kollegin Ildi Husar sowie Hebamme Birgit Bültmann und Kinderkrankenschwester Sabina Övermöhle gratulierte im Namen des Krankenhauses zur 300. Geburt und wünschte der jungen Familie alles Gute.