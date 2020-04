Oowv: Feuchttücher gehören nicht in die Toilette

Damme In den vergangenen Monaten kam es im Bereich der Mühlenstraße sowie der Großen Straße in Damme vermehrt zu Verstopfungen in der Schutzwasserkanalisation. Feuerwehr und Bauhof rückten aus, ebenso Mitarbeiter des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV). Ein hinzugerufener Spülwagen löste die Verstopfung, so dass das Wasser wieder frei ablaufen konnte und der Rückstau beseitig wurde.

Um mögliche Ursachen zu identifizieren, wurde der gesamte Kanal von der Friedrichstraße (alter Bahndamm) bis zur Donaustraße jetzt mit einer Kamera befahren. „Der Hauptkanal ist weitestgehend frei, aber in einigen Hausanschlüssen haben wir Schuttablagerungen und Wurzeleinwüchse gefunden“, erläuterte Kay Schönfeld, Regionalleiter des OOWV im Landkreis Vechta. Die Sand- und Schuttablagerungen ließen sich teilweise mit Baumaßnahmen erklären. So wurde in der Zeit von 2018 bis 2019 die Mühlenstraße vollständig neu hergestellt.

Die Ursache der jüngsten Verstopfungen waren meist Fettablagerungen und so genannte „Verzopfungen“, hervorgerufen durch die Entsorgung von Fetten, Feuchttüchern und Hygieneartikeln – allesamt Stoffe, die nicht in die Toilette gehören. „Die Toilette wird mehr und mehr als Mülleimer benutzt. Das darf nicht sein“, appelliert der Regionalleiter. Kann der Spülwagen im oberen Bereich (Holdorfer Straße, Friedrichstraße, Jugendherbergsweg) eine Verstopfung lösen, gelingt es nicht immer, die sich lösenden Zöpfe und Fettbrocken mit dem Saugwagen aus dem Kanal herauszuholen. Der hohe Wasserdruck spült sie dann entlang der Mühlenstraße weiter Richtung Innenstadt.

Dort ist das Gefälle des Kanals nicht mehr so hoch, das Wasser fließt langsamer, und die Stoffe setzen sich unter Umständen ein zweites Mal fest. Die Folge: Sie verstopfen den Kanal erneut, und es kommt im Bereich der Großen Straße zu Überflutungen.

„Um sicherzugehen, dass wirklich alle Ablagerungen beseitigt sind, werden wir den Kanal jetzt erneut spülen, und zwar vollständig von der Friedrichstraße beginnend bis zur Donaustraße“, erläutert Schönfeld. Die Arbeiten beginnen am heutigen 1. April.

„Um weiteren Verstopfungen vorzubeugen, benötigen wir aber die Mithilfe unserer Kunden. In die Toilette gehört ausschließlich Toilettenpapier. Kein Fett, keine Feuchttücher, keine Küchentücher und auch keine Taschentücher. Toilettenpapier löst sich im Wasser in seine Fasern auf, der Rest führt zu Verstopfungen“, sagt der Regionalleiter.

Der OOWV weist auch auf die Wichtigkeit von funktionierenden Rückstausicherungen hin. Dies ist vor allem für jene Kunden wichtig, die Räume unterhalb der Straßenoberkante an den Kanal angeschlossen haben. Für die Wartung sei jeder Kunde selbst verantwortlich.