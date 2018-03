Damme Eine illegale Entsorgung von Altöl und eine Fahrerflucht meldet die Polizei Damme. Unbekannte entsorgten demnach am Freitag, 16. März, zwischen 0 Uhr und 10 Uhr auf einem Waldweg neben der Realschule Damme drei Kanister mit Altöl.

Ebenfalls am Freitag parkte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin ihren Pkw der Marke BMW um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz am Hagebaumarkt an der Wiesenstraße. Als sie um 16 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Wagen zwischenzeitlich von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizeistation Damme unter Telefon 05491/9500.