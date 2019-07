Damme Unter Vorsitz von Oberstudiendirektor Ludger Kässens haben 113 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Damme das Abitur abgelegt. Vor der feierlichen Entlassung am vergangenen Freitag gab es einen ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Viktor. Der Abiball wurde in der Pausenhalle des Gymnasiums gefeiert.

Bestanden haben (alle Damme, wenn nicht anders angegeben) Leon Almes, Marvin Anten), Linus Backhaus (Steinfeld), Jana Becker, Christian Bergmann (Steinfeld), Greta Bley (Holdorf), Julia Blömer (Neuenkirchen-Vörden, NV), Laurenz Blömer, Dennis Bojarkin (Holdorf), Joel Böning (NV), Julian Borkowski (Hunteburg), Evelyn Borkowski (Hunteburg), Yara Emma Bremer (Hunteburg), Paul Brinkschulte (Holdorf), Hannah Bultmann (NV), Lea Büngener-Schröder (NV), Esther Burdiek, Kathrin Bussmann (Holdorf), Patrick Carrapita, Etienne Crovato (Holdorf), Nicole Dermer, Nora Deters (Holdorf), Fabian Diekmann, Hendrik Diekmann (Steinfeld), Ann-Kathrin Dmitrak, Kevin Dückmann (Bohmte), Elisabeth Eichhorn (Steinfeld), Carlotta Ening (NV), Elisabeth Eschen, Lea Falldorf (Hunteburg), Hannah Fangmann, Merle Finke (NV), Jessica Gendler (Steinfeld), Issa Ghazzaoui (Steinfeld), Franziska Gieseke (NV), Sophie Groteschulte (NV), Anton Heinz (Holdorf), Nico Helling (Hunteburg), Tom Helling-Junghans (NV), Sophia Hengelsberg (Hunteburg), Celine Hensel, Hilda Hildenberg (NV), Julius Hoffmann, Stephan Höge (Holdorf), Rike Holtsteger, Carlo Im Fange (NV), Sophie Imsieke, Martha Imwalle (NV), Tristan Imwalle (NV), Lisa Joachimmeyer (Hunteburg), Kevin John (Hunteburg), Anina Junghans (NV), Jennifer Jungkind, Lara Kampers (Holdorf), Jan Knappwerth, Maria Kolbeck, Max Korbion (Steinfeld), Guilietta Kraft, Enno Kramer (NV), Justus Krebeck, Madita Landwehr (NV), Yasmine Landwehr (NV), Liesa Landwehr, Charlotte Lehmden (Steinfeld), Evelyn Lipkart (Steinfeld), Carina Lotte (NV), Melina Markus, Gavin Medeke (NV), Anneke Meyer (NV), Melissa Meyer, Arne Mönning (Holdorf), Kilian Müller (NV), Alisa Niehues (Holdorf), Felix Vincent Nyhuis, Marieke Oevermann (NV), Kim-Antonia Ohlendieck (Hunteburg), Jakob Olberding, Noah Osterhues (Steinfeld), Berit Peylo, Marvin Patrick Pforr (NV), Jan Piening, Hannes Pille (Holdorf), Diana Pletner (NV), Friederike Plohr (Steinfeld), Jonas Pohl (Steinfeld), Ole Potthoff, Steffen Rambau, Friederike Rechtien, Celina Rechtien (NV), Carolin Reisenhauer, Anna Riehemann (NV), Carmen Riehemann, Kawtham Santhakumar (NV) Luca Sarnowski, Mick Schomaker, Rabea Schwarte, Benjamin Siegert, Jana Sprehe (NV), Madlen Stärk, Max Steinkamp (NV), Finn Stuckenberg, Hannes Stührenberg, Roman Tabor, Ali Tas, Lukas Tetzlaff (NV), Nils Tischler (NV), Sophia Tischler, Erik Trautwein (Steinfeld), Emily Völkerding (Holdorf), Jano Vukovic, Marc Wernecke (NV), Jonas Wolke-Hanenkamp (NV), Jarno Zänger.