Damme Der Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung sowie die Landwirtschaftskammer in Vechta veranstalten am Mittwoch, 13. März, ab 9 Uhr im Saalbetrieb der Gaststätte Fangmann in Damme-Osterfeine, Kirchstraße 21, eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Kastration, Kupierverzicht, Kastenstand – befindet sich die Schweinehaltung in Südoldenburg und Deutschland am Scheideweg?“

Neben der Darstellung des Nationalen Aktionsplans zum Kupierverzicht durch Dr. Karl-Heinz Tölle (Interessengemeinschaft der Schweinehalter) mit einem anschließenden Bericht aus der Praxis werden Dr. Ines Spiekermeier sowie Dr. Heiko Janssen, beide von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg, den aktuellen Stand zur Ferkelkastration sowie eine Sachstandsanalyse des Magdeburger Urteils zum Kastenstand abgeben. Abgerundet wird das Programm durch eine Analyse des Schweine- und Ferkelmarktes 2019/20, die Dr. Albert Hortmann-Scholten (ebenfalls Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg) vornehmen wird.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird gegen 13 Uhr beendet sein. Interessenten, so die Veranstalter, sind herzlich willkommen.