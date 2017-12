Freiwilliger Test ergibt 2,09 Promille

Osterfeine Die Polizei hat am Dienstag, 26. Dezember, um 20.20 Uhr, in Osterfeine (Kreis Vechta) einen 52-jährigen Dammer erwischt, der mit seinem Pkw die Straße Am großen Kampe befuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

