Treffen Im Landkreis Vechta: Deutschland-Flagge auf Lebensmitteln?

Rottinghausen Bundesweit haben in den vergangenen Monaten Landwirte gegen das geplante Agrarpaket von Bundesregierung und EU sowie eine Verschärfung der Düngeverordnung demonstriert. Aber auch gegen die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels und für mehr Wertschätzung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch die Gesellschaft. So auch in der vergangenen Woche vor dem Lidl-Hauptlager in Cloppenburg. Sieben Vertreter der Organisation „Land schafft Verbindung“ (LsV) trafen sich daher nun mit Vertretern des Handelskonzerns Lidl in Rottinghausen (Landkreis Vechta) zu Gesprächen.

Nach der stundenlangen Blockade der Zufahrtswege in Cloppenburg in der vergangenen Woche hatte der LsV Lidl zu einem Ortstermin und anschließender Diskussion eingeladen. Jan Bock, Einkaufschef Lidl-Deutschland, Anita Wälz, Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation/Nachhaltigkeit, und Ludger Otten, Geschäftsführer der Lidl-Regionalgesellschaft Cloppenburg, folgten der Einladung auf den Hof von Leonhard Kruse in Rottinghausen.

Den Mitgliedern des Vereins „Land schafft Verbindung“ geht es vor allem darum, mehr Wertschätzung für deutsche und regionale Erzeugnisse zu schaffen. Sie machten im Gespräch darauf aufmerksam, dass deutsche Landwirte schon jetzt hohe und künftig durch das neue Agrarpaket noch höhere Auflagen zu erfüllen hätten. Vor allem im Vergleich zu ausländischen Produkten stelle dies einen deutlichen Wettbewerbsnachteil dar.

Würden die Nitrat-Richtlinie und die neue Tierhaltungsverordnung wie geplant umgesetzt, dann würde das die Schließung zahlreicher Betriebe zur Folge haben. „Die in diesen Verordnungen gefordert Auflagen werden nicht mehr zu leisten sein, in deren Folge die Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden müssen, auf deren Produktionsweisen der deutsche Verbraucher dann gar keinen Einfluss mehr haben wird“, so ein Vertreter der Organisation „Land schafft Verbindung“.

Gemeinsam diskutierten die Beteiligten, wie sich die Wahrnehmung von in Deutschland produzierten Lebensmitteln im Bereich Marketing und Produktpräsentation verbessern lässt. Die LsV-Vertreter regten an, den Fokus in der Vermarktung auf die außergewöhnliche Qualität deutscher Lebensmittel und die hohen Standards entlang der Produktionskette zu legen.

Der LsV-Vorschlag, deutsche Lebensmittel zukünftig mit einem schwarz-rot-goldenen Logo zur Verdeutlichung der Herkunft zu kennzeichnen, stieß bei Einkaufschef Jan Bock in Bezug auf Fleischwaren auf sofortiges Einverständnis. Er sagte zu, dass Lidl diese Idee innerhalb der nächsten vier Wochen umsetzen werde. Bei Milchprodukten sei dies leider nicht möglich, da Fruchtzusätze, Aromen naturgemäß auf internationalen Märkten zugekauft würden, so Bock.

Auch weitere Vorschläge des LsV wollte Bock als Anregung mit in die Personalabteilung des Konzerns mitnehmen. Idee ist es, in der Ausbildung bei Lidl ein landwirtschaftliches Pflichtpraktikum einzuführen. Zudem wäre es hilfreich, wenn Mitarbeiter auf Führungsebene in regelmäßigen Abständen heimische Höfe besichtigten, so der Verbund. Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit aus diesem ersten Gespräch und wollen die Zusammenarbeit fortsetzen.