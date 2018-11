Shanghai /Damme „Die Geschichte von Boge in Qingpu zeigt eindrucksvoll, wie die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland zu einem Erfolg werden kann. Wir konnten bei diesem Besuch hautnah erfahren, wie ein niedersächsischer Automobilzulieferer am Wachstum des chinesischen Automobilmarkts partizipiert hat.“

Dies betonte Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, beim Festakt, der am Donnerstag, 8. November, aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Boge Elastmetall Shanghai Co. Ltd. in Qingpu (bei Shanghai) begangen wurde. Althusmann besuchte zusammen mit 45 Unternehmern aus Niedersachsen während einer einwöchigen Delegationsreise auch das Boge-Werk in Qingpu.

Dr. Torsten Bremer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Boge Rubber & Plastics Group mit Sitz in Damme, der mit dem kaufmännischen Geschäftsführer (CFO) Christoph Krampe am Festakt teilnahm, zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Automobilzulieferers in China: „Wir sind am Standort in Qingpu deutlich schneller gewachsen, als wir wie es uns vor zehn Jahren vorgestellt haben. Seit 2017 betreiben wir eine zweite Fabrik, und die dritte befindet sich im Bau. Innerhalb von zehn Jahren ist der Umsatz in China auf nahezu 200 Millionen Euro pro Jahr gestiegen“, bilanzierte Bremer. Damit ist China für Boge nach Deutschland das Land mit dem zweitgrößten Umsatzvolumen.

Die Boge Elastmetall Shanghai ist mit Vertrieb, Entwicklung, Prototypenfertigung, Simulation, Werkstofftechnik und Produktion in Qingpu lokalisiert. Das Produktportfolio umfasst Gummimetallkomponenten für Fahrwerk und Antriebsstrang sowie Kunststoffkomponenten und Module für die globale Automobilindustrie.

Heute ist die Boge Rubber & Plastics Group der größte Lieferant für Leichtbau-Pedalerien auf dem chinesischen Markt. Die Lokalisierung für diese Produktgruppe erfolgte in diesem Jahr. Über eine Laufzeit von acht Jahren werden rund 1,8 Millionen Bremsmodule und 400 000 Kupplungsmodule pro Jahr hergestellt. Das Umsatzvolumen dieses Projekts über die Gesamtlaufzeit beläuft sich auf rund 200 Millionen Euro.

Als traditionelles deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Damme, seit 2014 mit Eigentürmern aus China, verfügt die global agierende Boge Rubber & Plastics Group auch in China über ein breites Netzwerk. Bis zum Jahr 2007 war der Automobilzulieferer im Rahmen eines Mehrheits-Joint-Ventures in China tätig. Seit 2008 gibt es das eigene Werk in Qingpu bei Shanghai.

