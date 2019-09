1000-fache Forderung nach mehr Klimaschutz

Auch in Delmenhorst gingen am Freitag unzählige Menschen auf die Straße, um für eine stärkere Klimapolitik zu demonstrieren. Rund 1000 waren es laut Polizei. Es war die erste „Fridays for Future“-Demonstration überhaupt in Delmenhorst. Vom Marktplatz aus marschierte die Masse, bestehend aus allen Altersklassen, lautstark durch die Innenstadt. „Die Erde hat Fieber, sie brennt. Noch ist die Temperatur mit dem Leben vereinbar, aber wie lange noch?“, fragte die zwölfjährige Anna-Carina Donecker während der abschließenden Kundgebung in die Menge. Auch die 17-jährige Organisatorin Alena Wefer kam zu Wort. „Es sind heute so viel mehr Menschen gekommen, als wir erwartet haben“, freute sie sich, stellte aber auch Anforderungen. „In Delmenhorst gab es mal einen Klimaschutzmanager. Wir fordern, dass der Posten bis Ende des Jahres wieder besetzt wird“, sagte die Aktivistin. Gemeinsam sammelten die Demonstranten Wünsche, Beschwerden und Forderungen, die an die Stadtverwaltung Delmenhorsts überreicht werden sollen. Mit von der Partie waren am Freitag auch die evangelischen und katholischen Kirchen. Zur symbolischen Zeit „fünf vor zwölf“ wurden die Glocken der Stadtkirche, der St. Marienkirche und weiterer Kirchen in der Stadt zehn Minuten lang mahnend geläutet. BILD: