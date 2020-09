15 000 Euro Schaden bei Unfall auf Dwostraße

Zu einem Unfall mit zwei Autos kam es am Freitag, 18. September, gegen 14.50 Uhr auf der Dwostraße in Delmenhorst. Eine 27-jährige Auto-Fahrerin aus Delmenhorst wollte laut Polizei von der Brechtstraße nach links auf die Dwostraße einbiegen, um in Richtung Stedinger Straße zu fahren. Dabei übersah sie vermutlich das von rechts kommende Auto einer 48-jährigen Delmenhorsterin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch das Auto der 48-jährigen gegen einen Baum gedrückt wurde. Die 48-jährige wurde scheinbar leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Dwostraße musste zeitweise gesperrt werden. BILD: