A Cappella liegt in der Luft

Die A-Cappella-Gruppe „Vocaldente“ tritt an diesem Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Kleinen Haus im Theater in Delmenhorst, Max-Planck-Str. 4, auf. Der Abend findet unter dem Motto „A Cappella Art – In The Air“ statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für 26 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

Das Vokalquintett aus Hannover präsentiert eine Bandbreite aus Harmonien und Satzgesang, versprechen die Veranstalter. In ihrem Repertoire beherrschen die fünf Sänger Stücke von den Comedian Harmonists bis Taylor Swift.BILD: