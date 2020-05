Andrang bei Wiedereröffnung der Abfallstellen

Geduld war am Montagmittag an der Lemwerderstraße in Delmenhorst gefragt: Seit Montag, 25. Mai, sind alle Abfallannahmestellen der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG) – also die am Burggrafendamm, an der Lemwerderstraße und an der Steller Straße – wieder im Normalbetrieb und somit zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Ab sofort werden dort demnach montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 16 Uhr wieder alle Abfallarten angenommen. An der Lemwerderstraße sorgte dies bei der Wiedereröffnung für Stau. Für die Abgabe gelten nach wie vor die coronabedingten Verhaltensregeln, die auch an den Stationen und im Internet zu finden sind, teilt die ADG mit: Es werden gleichzeitig nur zwei Fahrzeuge auf die Stationen gelassen, die Fahrzeuge dürfen mit maximal zwei Personen besetzt sein und es ist die Abstandsregelung einzuhalten. Ferner werden die Kunden gebeten, möglichst abgezähltes Geld bereitzuhalten. Bevorzugt wird die bargeldlose Zahlung. Zudem weist die ADG darauf hin, dass die Abgabe von Grünabfall ab sofort wieder kostenpflichtig ist. BILD:

