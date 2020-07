Autofahrer übersieht 71-Jährigen: Rollerfahrer bei Unfall in Delmenhorst schwer verletzt

Delmenhorst Ein 71-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch in Delmenhorst schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 66-jähriger Autofahrer gegen 10.50 Uhr von einer Grundstücksausfahrt in Höhe des Fritz-Reuter-Weges nach links auf die Schönemoorer Straße einbiegen. Dabei übersah er den Rollerfahrer, der auf der Schönemoorer Straße stadtauswärts fuhr, und kollidierte mit ihm. Der 71-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand rund 2750 Euro Schaden. Die Schönemoorer Straße wurde von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt.