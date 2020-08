Start ins Berufsleben im Möbelhaus Zurbrüggen in Delmenhorst: Ausbildungsbeauftragter Frank Wöhl (1.v.r.) begrüßte die vier neuen angehenden Kaufmänner und -frauen im Einzelhandel (von links): Berkan Hasan Abali, Emircan Cahan, Yusuf-Sahi Cinarli und Nilay Yildirim. Insgesamt bildet das inhabergeführte Familienunternehmen in der vierten Generation aktuell 126 junge Menschen in neun verschiedenen Berufen zu

qualifizierten Fachkräften aus. BILD: