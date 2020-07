Bankkaufleute an der BBS I in Delmenhorst lernen mit Tablets

Um den digitalen Anforderungen an ihren Beruf gerecht zu werden, werden alle Bankfachklassen der BBS I Delmenhorst mit Tablets ausgestattet. Darüber freuen sich nun das erste Ausbildungsjahr und Klassenlehrer Christoph Baumann (oben rechts). Da die Kundenberatung immer digitaler werde, müsse auch der Berufsschulunterricht die Medienkompetenz fördern, schreibt Baumann in einer Pressemitteilung. Die Tablets nutzen die angehenden Bankkaufleute im Unterricht, arbeiten zum Beispiel gemeinsam in einem Dokument und tauschen sich über Inhalte aus. Das steigere neben dem Teamgeist und der Selbstständigkeit auch die Effektivität des Unterrichts, so Baumann. Über digitale Lernplattformen blieben Auszubildende und Lehrende immer in Kontakt. Auch Videokonferenzen und Chats seien möglich. BILD: