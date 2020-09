Anmeldung Bis 25. September: Stadt bietet Betreuung in Herbst-Ferien an

Delmenhorst Das städtische Familien- und Kinderservicebüro Delmenhorst bietet in den Herbstferien eine Notbetreuung für Grundschulkinder im Alter bis zu zwölf Jahren an. Aufgrund der Corona-Vorschriften gibt es nur eine begrenzte Zahl an Plätzen.

In der Zeit vom 12. bis 16. Oktober und 19. bis 23. Oktober können die Kinder, deren Eltern keinen Urlaub nehmen können, unter Aufsicht gemeinsam spielen. Außerdem gibt es altersgerechte Sport- und Bastelprogramme. Die Ferienbetreuung findet im Spielhaus Beethovenstraße, Beethovenstraße 12, zwischen 8 und 13 Uhr. Zusätzlich wird ein Frühdienst ab 7.30 Uhr und ein Spätdienst bis 13.30 Uhr angeboten. Die Betreuung ist wochenweise buchbar. Die Anmeldeformulare sind im Familien- und Kinderservicebüro erhältlich oder unter der städtischen Homepage einsehbar. Anmeldungen sind bis Freitag, 25. September, möglich.