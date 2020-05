Bogenschützen nehmen den Sportbetrieb wieder auf

Die Bogenschützen dürfen den Sportbetrieb wieder aufnehmen. Dazu haben die Vereine „Bogensport Delmenhorst“ und „Sagitto Delmenhorst“ am Samstag den gemeinsam genutzten Platz nach „Corona-Regeln“ eingerichtet. Jeweils zwei Schützen beider Vereine haben bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam alles für den Sportbetrieb vorbereitet. Nachdem die Aufstellung der Scheiben abgestimmt war, ging es ans Aufbauen. Entfernungen und den richtigen Abstand messen, dann die Scheibenständer aufstellen, die Stramitscheiben herausrollen und auf die Scheibenständer hieven. Die Schießlinie wurde gemalt, Abstandsmarkierungen wurden gebaut, Hinweisschilder aufgehängt. Zu guter Letzt wurde getestet. „Können wir es noch? Oh ja, wir haben das Bogenschießen nicht verlernt und es macht wieder mächtig Spaß“, so Cornelia Siebert, Pressewartin Bogensport Delmenhorst. Dieser konnte bereits Mitte der vergangenen Woche seinen Sportbetrieb im Schlutterwald wieder aufnehmen. Die Feldbogenschützen und die 3D-Schützen können jetzt wieder ihre Parcours nutzen.BILD:

