Bremen Auf der A 1 hat sich in der Nacht zu Samstag an der Anschlussstelle Bremen-Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg ein Unfall ereignet. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Eine rätselhafte Geschichte erzählten die zwei Autoinsassen jedoch der Polizei.

Um 2.23 Uhr war das Auto in der Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn geraten und hatte diverse Außenschutzplanken beschädigt. Der Wagen kam in der Ausfahrt stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit zum Stillstand, teilt die Polizei mit. Ein 34-jähriger Mann aus Belgien und ein 39-jähriger Mann aus Bremen befanden sich im Auto, wollen aber nicht Fahrer gewesen sein.

Wie Vortests ergaben, standen die Männer unter dem Einfluss von Alkohol- und Drogenkonsum. Daher wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von beiden Blutproben entnommen.

Gegen beide Beschuldigte leitete die Polizei Strafverfahren ein. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf circa 15.000 Euro.