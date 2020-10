Bus-Echtzeitanzeige nun auch am ZOB

Die tatsächliche Ankunfts- und Abfahrtszeit der Busse wird den Fahrgästen nun auch an den Bussteigen am ZOB Delmenhorst angezeigt. Dort wurden sogenannte Dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) installiert, schreibt die Stadtwerkegruppe in einer Pressemitteilung. Die DFI wurden zu 50 Prozent aus Landesmitteln und zu 50 Prozent aus Mitteln des ZVBN-Förderfond finanziert, heißt es in der Mitteilung weiter.BILD: