Circus Belly zeigt letzte Shows

„Manege frei" heißt es noch einmal beim Circus Belly in Delmenhorst an diesem Wochenende. Mit ihrem neuen Jahresprogramm treten die Akrobaten und Tiere an diesem Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 und 19 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr An der Schaftrift an der Syker Straße auf. Unter anderem bietet der Circus Belly Artistik in dem Zirkuszelt und einen Feuerkünstler. Erstmals wird auch der amerikanische Entfesselungskünstler Houdini Jr. auf der Bühne stehen. Karten können unter Telefon 0 17 5/4 14 46 44 reserviert werden.