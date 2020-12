Corona-Pandemie in Delmenhorst: Zweiter Todesfall in zwei Tagen

Delmenhorst Den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 innerhalb von zwei Tagen hat das Land Niedersachsen am Donnerstag für Delmenhorst gemeldet. Nach Kenntnis des Gesundheitsamts handelt es sich um einen Mann Anfang 70, der außerhalb der Stadt in einem Krankenhaus gestorben ist. Die Zahl der Menschen aus Delmenhorst, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, hat sich somit auf 18 erhöht.

Insgesamt stieg die Anzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie in der Stadt um 47 auf 1329. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele neue Fälle es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern gab, stieg laut Angabe des Landesgesundheitsamts auf 153,4 (Mittwoch: 122,5). Das Josef-Hospital Delmenhorst meldet 15 Corona-Patienten, davon sechs auf der Intensivstation.