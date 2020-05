„Crime with Wine“ nun virtuell

„Crime with Wine – mit Krimis und Wein die Welt bereisen“: Am Donnerstag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr, steht die nächste Krimilesung der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von VHS und Stadtbücherei an. Aufgrund der Corona-Pandemie wird diese per Videokonferenz in die Wohnzimmer der Teilnehmer verlegt. „Wir freuen uns sehr, dass Regine Kölpin sich bereit erklärt hat, mit uns die erste virtuelle Krimilesung zu veranstalten“, sagt Bücherei-Leiterin Anika Schmidt (links). Anmeldungen für die kostenlose Lesung bis Dienstag, 26. Mai, per E-Mail an info@stadtbuecherei-delmenhorst.de. Eine Internetverbindung und ein PC, Laptop oder Tablet werden benötigt – und den Wein müssen die Teilnehmer diesmal selbst stellen.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen