Delmenhorst Bescherung unterm Weihnachtsbaum und Geburtstag an einem Tag: Daran mag sich Anneliese Heise auch nach hundert Jahren nicht gewöhnen. Die Delmenhorster Seniorin feierte am Sonntag, an Heiligabend, im DRK-Stift an der Deichhorster Straße, das seit rund zweieinhalb Jahren ihr Zuhause ist, ihren 100. Geburtstag. „Ich habe nie in dem Sinn Geburtstag gehabt“, erzählt sie. Das habe sie vor allem in jungen Jahren, als Schülerin, traurig gemacht. Denn wer lädt schon Klassenkameraden und Freunde am 24. Dezember zum Geburtstag ein, und wer würde dann überhaupt kommen? „Sie ärgert sich heute noch“, sagt Peter, der älteste von drei Söhnen.

Dass zu ihrem runden Geburtstag am Sonntag bestimmt 20 Angehörige und Verwandte aus ganz Deutschland da waren, wird die im Jahr 1917 in Hannover geborene Jubilarin über die versäumten Geburtstagsfeiern aus ihren jungen Jahren hinweggetröstet haben. Rund 20 Gäste waren angereist, um mit ihr einen ganz besonderen Tag zu feiern. Auch einige der fünf Enkel und sieben Urenkel waren da. Neben dem ältesten Sohn, der in Freising in Bayern lebt, gratulierten auch die beiden weiteren Söhne Klaus aus Delmenhorst und Dieter aus Narbach am Neckar ihrer Mutter. Sohn Klaus ist beruflich in die Fußstapfen seines Vaters Walter getreten und Konditormeister geworden.

Die Familie Heise lebte seit 1957 in Delmenhorst. Walter Heise, der erst 1949 aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, arbeitete zunächst als Konditormeister in dem damaligen Delmenhorster Café Brinkmann. 1961 machte er sich selbstständig, eröffnete die Konditorei und das Café Walter Heise an der Schönemoorer Straße. Er verstarb im Jahr 1996.

Anneliese Heise lebte bis zu ihrem 97. Lebensjahr noch alleine in der Louisenstraße. „Bis sie 95 war, hat sie uns sogar noch jedes Jahr besucht“, erzählt Sohn Peter aus Bayern. Und zwar per Flugzeug von Bremen nach München. Inzwischen lasse sie es etwas ruhiger angehen, auch weil ihre Sehkraft in den letzten Jahren nachgelassen habe.

Anneliese Heise ist eine von acht Seniorinnen in Delmenhorst, die ein dreistelliges Lebensalter erreicht haben. Ehrenratsfrau Käthe Stüve und Sophie von Loh von der Stadtverwaltung überbrachten ihr die Glückwünsche der Stadt und eine von Ministerpräsident Stephan Weil unterschriebene Ehrenurkunde.