100 000 Euro für Bahnhofssanierung

Delmenhorst Dank der Neuauflage des „Sofortprogramms Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn (DB) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) macht die Bahn ihre Bahnhöfe attraktiver. Mit 9,3 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes renoviert die DB noch in diesem Jahr mehr als 100 Bahnhöfe in Bremen und Niedersachsen – darunter auch den in Delmenhorst. Dort ist geplant, die Heizungsanlage als energetische Maßnahme zu erneuern. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität ist nach Angaben einer Bahnsprecherin die Verschönerung der Decke im Durchgangsbereich geplant. Beide Maßnahmen sollen im Sommer dieses Jahres mit einem Investitionsvolumen von über 100 000 Euro umgesetzt werden.