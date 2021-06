13 000 Euro Schaden bei Unfall

Delmenhorst Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntag im Bereich der Kreuzung Stickgraser Damm und Berliner Straße in Delmenhorst entstanden. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Delmenhorst den Stickgraser Damm und missachtete an der Kreuzung bei einer ausgeschalteten Ampelanlage die Vorfahrt eines 50-jährigen Delmenhorsters, der die Berliner Straße befuhr. Die beiden Autofahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Der Mitsubishi des 20-Jährigen war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 13 000 Euro geschätzt.