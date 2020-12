15 weitere Corona-Infektionen

Delmenhorst 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Land Niedersachsen am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) für Delmenhorst. Damit wurde Sars-Cov-2 in der Stadt bislang bei 1723 Menschen nachgewiesen, 29 davon sind an oder mit Covid-19 verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg auf 99,3 (Vortag: 89,0). Zudem meldete das Josef-Hospital 21 Corona-Patienten, von denen sechs auf der Intensivstation behandelt werden müssen.