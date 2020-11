16 neue Infektionen mit Virus

Delmenhorst 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Delmenhorster Stadtverwaltung am Dienstag gemeldet. Aktuell gibt es 229 Infizierte, von denen 13 in stationärer Behandlung sind. 619 Personen befinden sich in Quarantäne. Insgesamt wurden in Delmenhorst 817 Corona-Fälle registriert, von denen 582 Menschen als genesen gelten, sechs sind verstorben. Am Dienstag sank der Inzidenzwert (neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) leicht auf 181,7 (Montag: 186,6).

Zudem wies die Stadtverwaltung darauf hin, dass nach der neuen, seit Montag landesweit geltenden, Corona-Verordnung Mund-Nasen-Bedeckungen eng anliegen und aus textilem oder textilähnlichem Material bestehen müssen, das die Ausbreitung von Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen verringert. Gesichtsvisiere oder sogenannte „Faceshields“ sind daher als alleiniger Schutz nicht ausreichend.

In Delmenhorst gilt laut einer Allgemeinverfügung der Stadt vom 19. Oktober eine Maskenpflicht in der gesamten Fußgängerzone einschließlich Rathausplatz, auf den Wochenmärkten, auf dem Gelände nördlich und südlich des Bahnhofs sowie auf dem Busbahnhof (ZOB) und auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten und anderen Geschäften.