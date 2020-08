18 000 Euro Schaden bei Unfall

Delmenhorst Bei einem Zusammenstoß in der Kreuzung Bismarckplatz/Hans-Böckler-Platz sind am Montag, 24. August, zwei Autofahrer glimpflich davon gekommen. Laut Polizeibericht war gegen 19.55 Uhr ein 20-jähriger Delmenhorster auf dem Hans-Böckler-Platz in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er nach links auf Am Stadtwall abbiegen wollte.

Dabei übersah er in der Kreuzung ein ihm entgegenkommendes Auto einer 26-Jährigen, das geradeaus vom Bismarckplatz in Richtung Hans-Böckler-Platz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autofahrer hatten nach Angaben der Polizei eine grüne Ampel. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 18 000 Euro geschätzt.