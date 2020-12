1900 Euro Schaden: Diebe brechen in Schuppen in Delmenhorst ein

Delmenhorst Unbekannte sind am Wochenende in einen Schuppen in Delmenhorst eingebrochen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, das Vorhängeschloss des Schuppens eines Mehrfamilienhauses an der Dwostraße auf Höhe der Von-Lindern-Straße auf. Daraus stahlen sie Autozubehör und Werkzeuge. Es entstand rund 1900 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21/15 590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.