2,62 Promille in Delmenhorst: Polizei stoppt betrunkenen Sattelzugfahrer

Delmenhorst Einen Sattelzugfahrer mit 2,62 Promille hat die Polizei am Donnerstag in Delmenhorst gestoppt. Die Beamten wurden gegen 6.30 Uhr auf den Fahrer aufmerksam gemacht, der auf der Wildeshauser Straße (B 213) von Ganderkesee nach Delmenhorst unterwegs war. Er sei etwa ab Havekost in starken Schlangenlinien gefahren und mehrmals in den Gegenverkehr geraten, teilt die Polizei mit. An der Kreuzung Wildeshauser Landstraße/Adelheider Straße sei er ungebremst über die rote Ampel gefahren, sodass er fast mit einem Auto kollidierte. Polizisten stoppten den 42-Jährigen aus Litauen beim Kreisel Ecke Groninger Straße und kontrollierten ihn. Aufgrund des Wertes von 2,62 Promille beim Atemalkoholtest wurde ihm Blut abgenommen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Wer durch die Fahrweise des 42-Jährigen gefährdet wurde, möge sich bei der Polizei (Telefon 0 42 21/15 59-0) melden.