20-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst Leicht verletzt worden ist am Montag eine 20-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee bei einem Unfall auf der Bremer Straße in Delmenhorst. Als sie gegen 12.30 Uhr von einem Grundstück stadteinwärts auf die Bremer Straße fahren wollte, übersah sie einen 43-jährigen Autofahrer, wie die Polizei mitteilt. Im Anschluss an den Zusammenstoß prallte der Pkw der 20-Jährigen gegen ein geparktes Auto. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 4700 Euro geschätzt.