Delmenhorst Über 90 Aussteller und gut 50 000 Besucher erwarten die Veranstalter von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) am zweiten Oktoberwochenende in der Stadt, wenn die 27. Auflage des Kartoffelfests gefeiert wird. Verbunden ist das Fest „rund um die tolle Knolle“ wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr und freiem Parken in der Innenstadt. Obwohl es noch fünf Wochen dauert, bis es soweit ist, gab Kartoffelfest-Organisatorin Lea Freuer von der dwfg schon jetzt einen kleinen Ausblick, was die Besucher aus Delmenhorst und dem Umland am Sonntag, 14. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt alles erwartet.

Offizielle Eröffnung ist um 12 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz mit Bürgermeisterin Antje Beilemann und dem Kartoffelkönig aus der Lüneburger Heide, der an diesem Wochenende gekürt wird. Danach kann man auf Entdeckungstour gehen, sich an diversen Imbissständen an Kartoffelgerichten oder anderem gütlich tun, auf dem Rathausbrunnenplatz Handwerkern und Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen, darunter eine Glasbläserin, ein Drechsler und ein Kettensägenkünstler, oder Livemusik genießen. Ein besonderer Hingucker ist der Walking Act „Mistkäfer & Florfliege“, dargeboten von der Hannoveraner Künstlergruppe „Art Tremondo“, der an immer verschiedenen Stellen anzutreffen sein wird.

Auf dem Bismarckplatz treten die Delme Square Dancer, der Hasport Shantychor und die Irish-Folk-Gruppe „Shannon’s“ auf. Rock, Blues, Rhythm & Blues und Soul hört man auf dem Schweinemarkt von der Band „Cool Breeze“. Das Duo „Mischenmeister“ wird am Westend dabei sein, die „Sundown Skifflers“ mit Washboard-Skiffle-Rock, auch auf Plattdeutsch, auf dem Rathausplatz.

In der Markthalle wird wieder ein großes Kinderprogramm stattfinden. Holger Blumentritt wird ein Kartoffelquiz und einen Kartoffelschälwettbewerb veranstalten. Mit von der Partie sind mit diversen Aktionen auch die Städtische Galerie, der Kinderschutzbund, die Craftschöpferey und das Museum.

Und wer sich das ganze Treiben von oben ansehen will, kann auch das: Von 11 bis 18 Uhr ist der 44 Meter hohe Wasserturm geöffnet.