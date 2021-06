32-Jährige bei Unfall verletzt

Delmenhorst Eine Person ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Adelheider Straße in Delmenhorst leicht verletzt worden. Gegen 10.10 Uhr übersah ein 33-Jähriger aus Bremen laut Polizeiangaben, dass die vor ihm fahrende 32-jährige Delmenhorsterin in die Stauffenbergstraße abbog, und fuhr auf deren VW auf. Weil die 32-Jährige bei dem Aufprall leicht verletzt wurde, brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden von etwa 2500 Euro. Gegen den 33-Jährigen wurden Verfahren eingeleitet.