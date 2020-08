40 Jahre im Reisebüro gearbeitet

Delmenhorst Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei Optimal Reisen in Delmenhorst feiert Jutta Kränkel am heutigen Samstag. Das teilte das Delmenhorster Reisebüro mit. Dort hatte Kränkel am 1. August 1980 ihre Ausbildung begonnen. Mit viel Leidenschaft in der Kundenberatung und hohem Engagement für die Firma habe sie in den vier Jahrzehnten als Reiseverkehrskauffrau stetig ihr Fachwissen erweitert, heißt es weiter. Dabei habe Kränkel fast die ganze Welt bereist – in Amerika, Asien, Afrika und Europa war sie viel mit Flugzeug, Schiff, Bahn oder Auto unterwegs. Für Urlaubshungrige halte sie jederzeit Reisetipps parat.