40 Jahre bei der Volksbank

Delmenhorst Auf eine 40-jährige Tätigkeit bei der Volksbank Delmenhorst Schierbrok kann die Bankkauffrau Susanne Hoolt zurückblicken. Wolfgang Etrich und Martin Versemann vom Vorstand gratulierten ihr und bedankten sich im Namen aller Kollegen für ihren Einsatz. Das schreibt die Volksbank in einer Pressemitteilung.

1980 begann Hoolt ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und arbeitete zunächst als Kundenberaterin. Später übernahm sie die Schalterleitung in der damaligen Hauptstelle in Schierbrok. Seit mehr als 25 Jahren ist sie als EDV-System-Betreuerin tätig. In ihrer Freizeit stehen bei der Stenumerin Wanderurlaub, Skifahren oder Volleyball auf dem Programm. Zudem fotografiert sie gerne.