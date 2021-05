50-Jähriger bricht zusammen: Tragischer Zwischenfall bei Trauerfeier in Delmenhorst

Delmenhorst Ein tragischer Zwischenfall hat sich bei einer Trauerfeier mit 150 Personen am Donnerstag in Delmenhorst ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kamen Mitarbeiter des Ordnungsamtes während ihres Außendienstes gegen 12.30 Uhr auf dem Friedhof Bungerhof an der Friedensstraße an.

Zu dem Zeitpunkt waren schon ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Ein 50-Jähriger aus Ganderkesee war während der Trauerfeier zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Gesundheitszustand ist bislang unklar.

Die Menschenmenge auf dem Friedhof verhielt sich laut Polizei ruhig und kooperativ. Die Stadt Delmenhorst prüft nun die Einleitung möglicher Ordnungswidrigkeitenverfahren.