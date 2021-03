50 000 Euro Schaden: Zwei Diebe brechen in Kiosk in Delmenhorst ein

Delmenhorst Einen Gesamtschaden von 50 000 Euro haben Unbekannte verursacht, als sie am Dienstag in einen Kiosk in Delmenhorst eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilt, hebelten zwei Täter zwischen 1.20 und 2.30 Uhr das Fenster des Kiosks an der Schönemoorer Straße Ecke Klaus-Groth-Weg auf. Anschließend stahlen sie Tabakwaren und Bargeld, das sie mit Plastiksäcken transportierten. Die Diebe flüchteten über den Klaus-Groth-Weg zum Spielplatz an der August-Hinrichs-Straße, auf dem die Beamten mögliches Tatwerkzeug sicherstellten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Telefon 0 42 21/15 59-0) zu melden.