50000 Euro Schaden wegen Nickerchen

Delmenhorst Am Samstag ist es gegen 21.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße in Delmenhorst gekommen. Ein 48-jähriger Mieter war laut Polizei eingeschlafen, während seine Speisen noch im Backofen lagen. Durch die in seiner Wohnung angebrachten und auslösenden Rauchwarnmelder wachte der Mann auf, stellte den Brand in seiner Küche fest und alarmierte die Feuerwehr. Später stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Der Sachschaden wird insgesamt auf 50 000 Euro geschätzt, Menschen wurden nicht verletzt.