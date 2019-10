Delmenhorst Eine bislang unbekannte Person hat am Montag im Zeitraum von 10 Uhr bis 10.30 Uhr eine Summe im fünfstelligen Bereich in der Utrechter Straße erbeutet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann klingelte an der Haustür einer 74-Jährigen und gab an, auf der Suche nach Gegenständen für den Flohmarkt zu sein. Unter diesem Vorwand gewährte sie ihm Zutritt zu ihrem Haus. Er begab sich auf den Dachboden und kehrte mit Artikeln für den Flohmarkt zurück.

Als er angab, einen Karton für die Gegenstände holen zu wollen, verließ er das Haus und kehrte nicht zurück, so die Polizei. Im Anschluss bemerkte die 74-Jährige, dass der Mann auch ihr Schlafzimmer betreten und Umschläge mit Bargeld entwendet hatte. Der Täter wurde beschrieben wie folgt: Deutsch, etwa 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkle Haare, keine Brille und bekleidet mit einer dunklen Lederjacke.

Zeugen, die Personen beobachtet haben, auf die diese Beschreibung zutrifft, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst Telefon 0 42 21/1 59 90 zu melden.