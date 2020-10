800 Euro Sachschaden: Unbekannte beschädigen Delmenhorster Grundschule

Delmenhorst Unbekannte haben zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, eine Glasscheibe sowie Oberlichter, Dunstabzugsrohre und die Blitzschutzanlage einer Grundschule an der Kantstraße in Delmenhorst beschädigt. Laut Polizei nutzten sie dafür einen noch unbekannten Gegenstand. Es entstand rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04221/15590 an.