Abfälle vermeiden: Ideen gesucht

Delmenhorst Die Europäische Woche der Abfallvermeidung geht im November in die nächste Runde – und die Stadt Delmenhorst ist auch in diesem Jahr mit einem kreativen Angebot an mehreren Standorten dabei. Die Planungen laufen bereits, Interessierte können noch ihre Ideen einbringen. Die Teilnehmenden wollen darauf aufmerksam machen, wie sich Abfälle vermeiden oder wiederverwenden lassen, und so zum Umdenken und Handeln aufrufen. Mehr Informationen gibt es unter Telefon 0 42 21/99 21 86.